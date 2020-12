La regina Elisabetta incita alla speranza il popolo britannico

25 dicembre 2020 a

"Tutto ciò che molte persone desiderano per il Natale di quest'anno è un semplice abbraccio". La regina Elisabetta II ha pronunciato il tradizionale discorso, incentrato quest'anno sulle parole "speranza" e "futuro". In abito viola, sulla scrivania un'unica foto: quella del marito, il principe Filippo, con cui sta trascorrendo le feste nel castello di Windsor e non a Sandringham,

Le prime parole sono state rivolte agli operatori sanitari che si sono sacrificati per gli altri e alle infermiere, nell'anno in cui si celebra il duecentesimo anniversario della nascita di Florence Nightingale, "che hanno acceso una luce di speranza nel mondo". Poi ha parlato al cuore dei suoi sudditi. "Naturalmente per molti, questo periodo dell'anno sarà tinto di tristezza; alcuni sono in lutto per la perdita dei propri cari, altri sono costretti alla lontananza dagli affetti. E ciò che vogliono veramente per Natale è un semplice abbraccio o una stretta di mano", ha detto, aggiungendo: "Se siete tra loro, non siete soli, ma sappiate che vi ricordo nei miei pensieri e nelle mie preghiere".

