Kate e William scandalizzano la Gran Bretagna: i duchi sotto accusa dopo questa foto

Giada Oricchio 22 dicembre 2020

a

a

La variante inglese del Covid-19 mette nei guai la Gran Bretagna e i Windsor: William d'Inghilterra e Kate Middleton sono finiti nell'occhio del ciclone per aver violato la "regola del sei" sui contagi. Ma cosa è successo? Domenica scorsa, i Duchi di Cambridge con i tre figli hanno incontrato la famiglia di Edoardo nel bosco "incantato", un percorso luminoso fatto di lucciole e lanterne a Sandringham sui terreni di Elisabetta II nell'amato Norfolk per il periodo di Natale. I congiunti erano nove in tutto (più guardie del corpo) e hanno effettuato la passeggiata insieme seppur con le mascherine e nel rispetto del distanziamento. Il particolare non è sfuggito ai sudditi presenti che hanno fotografato la violazione e sollevato la polemica.

Nella contea del Norfolk, infatti, sono in vigore le regole di secondo livello: è vietato l'incontro tra più di sei persone, bambini compresi, sia al chiuso che all'aperto pena una multa fino a 6400 sterline. Dunque, secondo gli altri visitatori "stavano chiaramente infrangendo le regole del Covid, perché c'erano nove di loro provenienti da due famiglie separate". Un testimone ha aggiunto: "Si stavano divertendo molto, ma non ho potuto fare a meno di pensare che esiste una regola per loro e un'altra per tutti noi. Era piuttosto palese".

Buckingham Palace non ha commentato ufficialmente, ma fonti vicine alla Royal family hanno precisato che le famiglie sono arrivate e se ne sono andate separatamente senza ritrovarsi dopo la passeggiata e senza violare la regola del sei. Intanto è certo che Kate, per rispettare le disposizioni di Boris Johnson sul divieto di assembramento, passerà il Natale lontano dalla sua famiglia d'origine, compresa la sorella Pippa incinta del secondo figlio.

