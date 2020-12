Prima vaccinata in Usa ma in Gran Bretagna scoprono nuova variante virus

14 dicembre 2020 a

a

a

Identificata in Gran Bretagna una nuova variante di Sars-Cov-2 che potrebbe essere associata a una diffusione più rapida del virus pandemico. Una variante più contagiosa, dunque. Il segretario alla Salute britannico Matt Hancock ha detto che almeno 60 diverse autorità locali in Inghilterra hanno registrato infezioni da Covid causate dalla nuova variante, come riferisce la Bbc online.

Il ministro ha aggiunto che l’Organizzazione mondiale della sanità è stata informata e che gli scienziati del laboratorio di Porton Down stanno facendo studi dettagliati. Hancock ha anche aggiunto che «nulla suggerisce» che questa variante abbia causato malattie peggiori o che possa inficiare l’efficacia dei vaccini.

Intanto un’infermiera di New York è stata la prima persona a ricevere il vaccino contro il coronavirus negli Stati Uniti. L’operatrice afroamericana ha ricevuto in diretta televisiva la prima dose del siero. La donna si chiama Sandra Lindsay e lavora nel dipartimento di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center. Lindsay ha ricevuto l’iniezione poco prima delle 15 e 30 italiane. « Primo vaccino somministrato. Congratulazioni Usa! Congratulazioni mondo!», ha twittato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.