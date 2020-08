Bolsonaro scambia un nano per bambino: la gaffe del presidente fa il giro del mondo

Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile, diventa trend topic sui social di tutto il mondo. Perché? Per una clamorosa gaffe. Poco prima di un'inaugurazione, Bolsonaro si è concesso un bagno di folla: strette di mano, cori e sorrisi. Poi preso dall'euforia ha alzato al cielo un adulto affetto da nanismo pensando che fosse un bambino e lo ha agitato nell'aria come fosse il piccolo Re Leone. Quando qualcuno dei presenti gli ha fatto notare l'incredibile errore, Bolsonaro ha buttato giù l'uomo e si è allontanato in fretta e furia. Troppo tardi però, il video è diventato virale.