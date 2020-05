Caos Minneapolis, reporter della CNN arrestato e ammanettato mentre è in diretta. Il video

29 maggio 2020 a

È caos a Minneapolis per le proteste dopo la morte di George Floyd in seguito all'arresto. Un reporter della CNN, Omar Jimenez, è stato arrestato in diretta mentre commentava il terzo giorno di scontri tra afroamericani e polizia. Le immagini dell'arresto dell'uomo, di colore, da parte di due agenti vengono rilanciate sui social Usa. Il giornalista mentre è in collegamento viene fermato da due agenti ma non si capisce il motivo del fermo. Jimenez viene ammanettato davanti alla telecamera durante il collegamento, poco prima aveva mostrato il tesserino e chiesto il motivo del fermo ai poliziotti. In molti sui social sostengono che Jimenez sia stato arrestato "solo per il colore della sua pelle". Di seguito il video integrale della scena.

Durante il terzo giorno di scontri proteste e saccheggi si susseguono nel Minnesota, così come in molti altri stati in un'ondata di proteste contro l'eccesso della forza della polizia nei confronti dei neri che sta infiammando gli Stati Uniti.