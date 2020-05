Prima e dopo il coronavirus. Le foto choc dell'infermiere americano

Prima e dopo il coronavirus, le foto a confronto sono impressionanti. Un infermiere americano del New England Sinai Hospital, Mike Schultz, ha pubblicato su Instagram una combo in cui mostra gli effetti del Covid 19 su un corpo in forma come il suo. "Volevo mostrare a tutti quanto possa far male stare intubato o sedato per sei settimane con un ventilatore polmonare", ha scritto Schultz, 43 anni, che è guarito dopo otto settimane in terapia intensiva, perdendo 23 chili. Le foto lo mostrano muscoloso e atletico prima della malattia, smagrito e debilitato dipo la guarigione. "Tornerò quello di prima, magari anche in modo più sano", continua. Intanto qualche giorno dopo ha postato una foto mentre mangia il cibo del suo ristornante preferito.

"Pensavo di essere abbastanza giovane da farla franca, e so che molta gente pensa la stessa cosa. Con il mio post volevo dimostrare che può succedere a tutti. Non importa se sei giovane o vecchio o se hai condizioni mediche pre-esistenti, può comunque colpirti", ha spiegato l'infermiere ai media Usa che l'hanno contattato quando la sua foto ha cominciato a fare il gito del mondo.