Coronavirus, la Svezia paga il conto: prima al mondo per mortalità

La Svezia fa i conti con la strategia anti-Covid senza lockdown. Il Paese scandinavo ha superato Gran Bretagna, Italia e Belgio per tasso di mortalità per coronavirus pro capite considerando i dati dell'ultima settimana. È quanto si apprende dal sito di statistiche Our World in Data secondo cui la Svezia ha avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno su una media mobile di sette giorni, tra il 13 maggio e il 20 maggio. Una media che supera Regno Unito, del Belgio e degli Stati Uniti, che hanno rispettivamente 5,57, 4,28 e 4,11. Va precisato che il tasso è stato il più alto soltanto per quanto riguarda l'ultima settimana, mentre in generale Belgio, Spagna, Italia, Gran Bretagna e Francia hanno registrato numeri più elevati.

La via svedese alla lotta al COVID-19 comprende scuole aperte fino ai 16 anni e locali, aziende e attività commerciali aperti mentre il governo punta sulla responsabilità dei propri cittadini. A oggi si contano 31.523 contagi (724 nelle ultime 24 ore) e 3.831 morti (88 ieri).