Kim Jong-un, il dettaglio che rivela il vero stato di salute del dittatore

Dopo tre settimane di assenza dalla scena politica e dopo i rumori su un attacco di cuore fatale, Kim Jong-un è riapparso in pubblico. Sembra star bene, ma sul polso spunta un marchio sospetto. La Kcna, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, hanno diffuso ben 21 fotografie e un video del leader nordcoreano. Negli scatti si vede Kim Jong-un, in abito in stile Mao, presenziare all'inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città ubicata a 50 km a nord di Pyongyang. Osservando le immagini nel dettaglio emerge che il leader è in buona salute: sorride, talvolta di gusto, ed è completamente autosufficiente. Nessun ausilio o supporto alla camminata. In questo modo, Kim Jong-un, che non appariva in pubblico dall'11 aprile, smentisce le voci che lo davano incapace di deambulare da solo.

Ma c'è dell'altro: il dittatore non indossa i guanti e neppure la mascherina di protezione contro il Covid-19 a differenza degli impiegati dello stabilimento. Tuttavia, il sito americano "NK News", analizzando i fotogrammi del breve filmato ufficiale, avrebbe scoperto un segno misterioso sul polso di Kim Jong-un. Secondo un medico statunitense, il piccolo marchio indicherebbe una recente procedura sanitaria di tipo cardiovascolare, probabilmente una puntura sull'arteria radiale del polso destro. Un particolare che confermerebbe le indiscrezioni su un intervento cardiaco per il leader nordcoreano. La scorsa settimana, il "Daily NK" di Seoul, che si avvale delle testimonianze di disertori nordcoreani e altre fonti all'interno del paese, aveva scritto che Kim Jong-un, in seguito a un'operazione, stava trascorrendo la convalescenza in una località costiera, ma qualcosa era andato storto a causa dell'eccessivo consumo di alcool e del superlavoro alimentando così le voci sulla morte del dittatore.