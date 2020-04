Coronavirus, Donald Trump blocca i migranti

Donald Trump sospende l’immigrazione anche legale come ha annunciato nel tweet in cui fa riferimento alla minaccia del «nemico invisibile», il coronavirus, e la necessità di «proteggere i nostri grandi cittadini americani». Lo scrive il Washington Post, citando due fonti della Casa Bianca che spiegano come sia pronta la bozza che prevede lo stop di praticamente tutti gli ingressi affermando che in questo modo si evita la diffusione del coronavirus da parte di stranieri.

Con oltre 787mila casi confermati, gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di infezioni al mondo, secondo la mappa della Johns Hopkins University. Con questa mossa, Trump, che punta alla rielezione di novembre insistendo sul tema dei successi avuti nel bloccare l’immigrazione, riuscirebbe così ad ottenere quello che finora gli era stato negato, provocando la sua irritazione, cioè la possibilità di sigillare gli Stati Uniti per decreto. Dall’inizio della pandemia, gli Usa hanno imposto restrizioni di viaggio con la Cina, l’Europa e altri luoghi di maggior contagio, chiudendo ai viaggi non essenziali i suoi confini sia meridionali con il Messico che settentrionali con il Canada. Ma l'ordine di stop potrebbe avere effetti sulle centinaia di migliaia di persone che in questi mesi hanno ottenuto il visto, in molti casi per ricongiungimento familiare, e non sono ancora entrati negli Usa.