Nel Regno Unito lo scenario resta desolante, ma i 621 nuovi morti sono meno del giorno prima (708), portando il totale a 4.934; 5.903 nuovi casi hanno invece portato il totale a oltre 47mila. Tra loro, anche il premier Boris Johnson, che è stato ricoverato domenica sera in ospedale con sintomi, e il principe Carlo. Il timore è che il governo conservatore di Johnson abbia agito troppo debolmente all'inizio, e a questo errore si somma ora l'incapacità di parte della popolazione di rispettare le regole sul distanziamento mentre arriva il bel tempo. In questo contesto è arrivato il raro discorso della regina Elisabetta II: il quarto da quando il regno della monarca ha preso il via nel 1953.

La 93enne ha chiesto autodisciplina ai britannici "in questo periodo sempre più difficile", in cui la pandemia ha portato a tutti enormi problemi, dolore, difficoltà economiche e "ardue sfide". "Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto alla sfida", ha detto, e che "chi verrà dopo di noi dirà che i britannici di questa generazione sono stati forti come nessun altro". Ha aggiunto: grazie "a quanti di voi restano in casa", "insieme affrontiamo questa malattia e voglio rassicurarvi che, se restiamo uniti e determinati, allora la supereremo".