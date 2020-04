In Gran Bretagna una seconda infermiera muore per coronavirus. Aimee O'Rourke, 39 anni, madre di tre figlie, è deceduta giovedì scorso nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Queen Elizabeth the Queen Mother (QEQM) a Margate, nel Kent, dove lavorava da anni. Colleghi e parenti sono straziati dal dolore e su Facebook, la figlia Megan ha scritto: "Sei un angelo e indosserai la corona del SSN per sempre". Aimee O’ Rourke era entrata a far parte dell'unità medica acuta come infermiera qualificata nel 2017 e la direttrice del reparto, Julie Gammon, ha commentato: “È stato un onore poter stare con lei e offrirle conforto. Siamo una famiglia di lavoro ed è devastante perdere uno dei nostri”. Prima della O’Rourke, a morire per colpa del Covid-19 è stata l’infermiera Areema Nasreen, 36 anni.