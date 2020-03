Un morto ogni 17 minuti a New York. Da Queens a Brooklyn il coronavirus avanza

Il coronavirus avanza a New York alla velocità di un morto ogni 17 minuti. A riportare il dato, elaborando le informazioni degli ultimi due giorni, è il New York Post secondo il quale tra giovedì e venerdì le vittime del Covid-19 nella Grande Mela sono 84, numero che porta a 366 quello totale dei morti nella metropoli per 26.697 casi di contagio.

I focolai di coronavirus più proccipanti di New York insistono nel Queens (8.529 casi confermati), a Brooklyn (7.091), nel Bronx (4.880), a Manhattan (4.627) e a Staten Island (1.534).

Intanto la città, secondo le disposizioni del sindaco Bill DeBlasio, appare deserta a eccezione per le file, a distanza di sicurezza, davanti ai centri che effettuano il test del coronavirus.