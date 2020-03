Il coronavirus travolge l'America: più di centomila casi. E Trump chiama i riservisti

L'emergenza Covid-19 travolge l'America. Ci sono almeno 104.686 casi di coronavirus negli Stati Uniti e oltre mille e 700 morti, secondo i dati forniti dalla John Hopkins University. Ieri si è registrato il maggior numero di vittime a causa del Covid-19 negli Usa e sono raddoppiati i contagi negli ultimi tre giorni.

Il presidente Usa Donald Trump ha autorizzato il segretario alla Difesa Mark Esper a richiamare un numero non specificato di riservisti federali per aiutare nella risposta al coronavirus. Trump ha dichiarato in una lettera al Congresso di aver autorizzato Esper a richiamare le unità al servizio attivo. Questi riservisti fanno parte di quella che viene chiamata la Riserva pronta, che è la categoria di riservisti più spesso chiamata al servizio attivo. Si aggiungeranno ai membri della Guardia Nazionale che sono stati mobilitati dai governatori.

Il richiamo della riserva è probabilmente destinato a colmare le lacune nelle competenze mediche, poiché i militari schierano ospedali da campo in città colpite duramente dal Covid-19 e forniscono altre forme di supporto medico alle autorità statali e locali.