Alberto di Monaco positivo al coronavirus

Il principe Alberto di Monaco è risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto il Principato. «Il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione», si legge in una nota del Principato. Il principe «è seguito dal suo medico e da un team di specialisti dell’ospedale Principessa Grace», «continua a lavorare dallo studio nei suoi appartamenti ed è in contatto costante con i membri del gabinetto e i collaboratori».

Per approfondire leggi anche: Al galà dei Canottieri spunta Alberto di Monaco

Il Principato aggiunge che sono previste in modo regolare note sulle condizioni di salute del principe.