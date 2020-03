Alla fine anche la Spagna si arrende e fa come l'Italia: "Restate tutti a casa"

La Spagna affronta l'emergenza coronavirus come l’Italia. Il governo di Madrid ha ordinato a tutti gli spagnoli di rimanere a casa. Niente spostamenti se non sono indispensabili. La decisione è giunta durante una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri in cui è stato proclamato lo stato di emergenza. Gli spagnoli potranno uscire di casa solo per acquistare prodotti alimentari, farmaci o beni di prima necessità. Si può uscire per andare a lavoro, assistere anziani o persone vulnerabili o per cause di forza maggiore. Sarà possibile tornare nel luogo di residenza abituale.

Il decreto adottato in Spagna entra in vigore lunedì. Lo stato di emergenza per la crisi coronavirus pone tutti i corpi di sicurezza, anche quelli locali come i Mossos catalani, sotto l’autorità del ministero dell’interno di Madrid, sottolineano i media spagnoli. Il governo potrà anche far ricorso all’esercito per far rispettare le nuove disposizioni e requisire beni di prima necessità se necessario. Rimangono chiuse scuole e università, oltre a qualsiasi luogo di svago, bar e ristoranti. Aperti solo i negozi di prima necessità, dove gli ingressi verranno contingentati per rispettare le distanze di sicurezza. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono obbligati a fare il possibile per passare al telelavoro. Con le nuove disposizioni, il governo ha il potere d’interrompere la circolazione delle strade. Ma già da ora i trasporti pubblici dovranno ridurre l’offerta del 50%.

Questa stretta è dovuta alla recente impennata di contagi anche in Spagna: rispetto a ieri vi sono 1.544 contagiati in più che portano il totale a 5.753 casi. I morti sono 135, 15 più di ieri. Il ministero della salute spagnolo precisa che 517 persone sono guarite. La situazione più grave è nella comunità di Madrid con 2.940 casi positivi.