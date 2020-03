Altro che Italia. Il primo focolaio d'Europa in Germania: Coronavirus identificato il 24 gennaio

Altro che "Italia focolaio d'Europa". Il paziente zero europeo del Coronavirus potrebbe essere di nazionalità tedesca. Si tratta di un uomo di 33 anni, tedesco: lui potrebbe essere il primo europeo ad aver contratto l'infezione del Covid-19 e averlo trasmesso. A segnalarlo in una lettera sono stati i medici tedeschi pubblicata il 5 marzo sulla rivista scientifica "New England Journal of Medicine". L'uomo ha manifestato sintomi respiratori e febbre alta il 24 gennaio. Il 27 gennaio è tornato al lavoro. Il 20 e il 21 gennaio aveva partecipato a un meeting in cui era presente una collega di Shanghai, che è rimasta in Germania dal 19 al 22 gennaio senza accusare alcun disturbo.

Quindi l'uomo, che vive in Baviera, si sarebbe infettato in Cina, era asintomatico e poi ha circolato liberamente in Europa. Qui lo studio originale pubblicato sulla rivista di medicina.



Intanto salgono a 349 i casi di Coronavirus in Germania. Lo riporta il ministero della Salute sul proprio sito nell'ultimo aggiornamento sull'epidemia. Il maggior numero di contagi, 175, è stato registrato in Renania settentrionale-Vestfalia, 65 nel Baden-Württemberg e 52 in Baviera.