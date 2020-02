Coronavirus, l'Oms conferma: "Potenziale pandemico". Cosa fare adesso

"Il nostro messaggio continua a essere che questo Coronavirus ha potenziale pandemico e l'Oms sta fornendo gli strumenti per aiutare ogni Paese a prepararsi di conseguenza" dichiara il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La prima cosa da fare è calmarsi e agire correttamente per combattere questo virus molto pericoloso", ha aggiunto. "Siamo a un punto decisivo. Negli scorsi due giorni, il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati nel resto del mondo ha superato quello dei nuovi casi in Cina. E nelle scorse 24 ore, sette Paesi hanno registrato casi per la prima volta: Brasile, Georgia, Grecia, Macedonia del Nord, Norvegia, Pakistan e Romania. Il mio messaggio a questi Paesi è: è la vostra finestra d'opportunità, se agite in modo aggressivo ora potete contenere il Coronavirus".