Coronavirus, sessantenne muore a Parigi. Austria, test su italiana deceduta

La Francia conta il secondo morto per coronavirus, il primo nella capitale. Si tratta di un uomo di 60 anni deceduto a Parigi durante la notte. Lo hanno confermato le autorità francesi riprese dal quotidiano francese "Le Parisien". All'inizio dell'emergenza era morto in Francia un turista cinese di 80 anni originario dalla regione cinese di Wuhan, da dove è pertita l'epidemia di Covid-19.

In Francia si contano altri due nuovi casi di contagio, secondo quanto riferito dal direttore generale della Sanità Jerome Salomon. Si tratta di due francesi: un uomo di 55 anni ricoverato in terapia intensiva e un giovane di 36 anni tornato a Strasburgo dalla Lombardia.

In Austria una donna italiana di 56 anni è morta ieri sera in un complesso di appartamenti a Bad Kleinkirchheim in Carinzia. Lo riporta l’agenzia Apa sottolineando che il medico di emergenza non ha escluso l’infezione da coronavirus. Il risultato del test dovrebbe arrivare più tardi. La donna, arrivata da Udine, si trovava in Carinzia da venerdì. Il complesso residenziale è stato chiuso. Le autorità austriche, con il supporto di quelle italiane, stanno cercando di rintracciare le persone entrate in contatto con la donna.

Primo caso di coronavirus confermato a Madrid. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che ha viaggiato in nord Italia. Lo riportano i media spagnoli. Il giovane, risultato positivo al test per il virus, è stato portato all’ospedale Carlos III, dove si trova un’unità di isolamento specializzata. In tutto, sono 7 i casi confermati in Spagna e relazionabili al focolaio italiano.