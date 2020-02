Coronavirus, Apple chiude i negozi in Cina

Coronavirus, la Apple chiude i negozi in Cina. La paura del contagio si fa sentire anche nella casa di Cupertino. Una nota dell'azienda fa sapere che "per un eccesso di cautela e sulla base degli ultimi consigli dei principali esperti della sanità, stiamo chiudendo tutti i nostri uffici, negozi e centri di contatto con il pubblico nella Cina continentale fino al 9 febbraio".

Per approfondire leggi anche: Sale a 259 il numero dei morti

Ma la Apple non è la sola a pensare a simili provvedimenti. Altre aziende che starebbero andando in questa direzione sono McDonald's Corp e Starbucks Corp. Nel frattempo in Cina le autorità hanno chiesto ai lavoratori dipendenti di lavorare da casa e di limitare i viaggi di lavoro non essenziali.