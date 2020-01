Il coronavirus arriva in Germania. La Cina chiude le scuole

La prima persona infettata in Germania da coronavirus di Wuhan è stata contagiata da una cittadina cinese che era stata in visita presso la società per cui l’uomo lavora. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie della Baviera. La donna era stata in visita alla società Webasto nel distretto bavarese di Starnberg per un evento di formazione. Il paziente tedesco è in condizioni stabili, secondo le autorità sanitarie locali.

Intanto il ministero dell’Istruzione cinese ha comunicato che il nuovo semestre per le scuole pubbliche e le università è rinviato fino a data da destinarsi. La decisione è stata presa per la diffusione del coronavirus.