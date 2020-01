Coronavirus, il nuovo ospedale sorgerà in 10 giorni. La Cina chiude le agenzie di viaggio

Un nuovo ospedale per fermare l'emergenza sarà costruito in dieci giorni a Wuhan. Tempi incredibili, quelli annunciati dalle autorità cinesi che hanno diffuso le immagini dei primi scavi per l'opera che sorgerà nella magalopoli da 11 milioni di abitanti epicentro del nuovo coronavirus. L'ospedale sarà in grado di ospitare mille pazienti e l’agenzia di stampa Xinhua riferisce che l’apertura della nuova struttura è prevista per il prossimo 3 febbraio.

Intanto continuano le misure per fermare i contagi. Tra queste lo stop al turismo interno e verso l'estero. La Cina ha ordinato a tutte le agenzie di viaggio di sospendere le vendite di tour nazionali e internazionali per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Il ministero della Cultura e del Turismo ha ordinato agli operatori turistici di interrompere la vendita di pacchetti a partire da oggi, secondo un documento visionato da Bloomberg.

Mentre la paziente ricoverata a Bari sarà dimessa nei prossimi giorni in quanto colpita da uan forma normale di polmonite, l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma rassicura sui rischi di contagio in Italia e invita a non discriminare la popolazione cinese residente nel nostro Paese.

Ma in Cina l'emergenza è totale. Il governo ha confermato il bilancio di 25 morti e più di 800 casi accertati. In totale sono 13 le città in cui è scattato lo stop del trasporto pubblico, Wuhan compresa.Un blocco che coinvolge 41 milioni il numero di cinesi. Intanto il governo per evitare contagi ha interdetto alcuni tratti della Grande Muraglia mentre ha chiuso temporaneamente Disneyland Shanghai. In molti centri sono stati anche chiusi teatri, cinema e karaoke.