Coronavirus, quattro casi sospetti in Scozia. Pechino cancella il Capodanno

Quattro casi sospetti di contagio con il nuovo coronavirus originato in Cina sono stati rilevati in Scozia. Lo riportano i media britannici, citando Jürgen Haas, responsabile dell’unità di medicina infettiva all’Università di Edinburgo. Haas ha aggiunto di credere che ci saranno altri casi nelle città del Regno Unito. Analisi sono in corso sulle persone che potrebbero essere infette, tutte arrivate in Scozia da Wuhan.

In Francia non ci sono al momento casi legati al coronavirus di origine cinese, e le due persone sospettate di essere contagiate sono state esaminate ma i test hanno dato risultati negativi. Lo ha affermato la ministra della Salute francese, Agnes Buzyn, facendo il punto con la stampa. Buzyn ha voluto rassicurare dopo l’allarme, partito da una donna cinese originaria di Wuhan, che aveva postato sul sito dell’ambasciata cinese a Parigi «informazioni sui sintomi di febbre e tosse», aggiungendo di essere riuscita a passare i controlli all’aeroporto e a entrare in territorio francese. La ministra ha quindi insistito sul fatto che la Francia è in grado di «avere una diagnosi molto rapida» del virus.

Dopo la cancellazione delle celebrazioni per il Capodanno cinese, le autorità di Pechino hanno deciso per la chiusura a partire da sabato della Città Proibita per il rischi legati alla diffusione del nuovo coronavirus tra i visitatori.