Elezioni in Gran Bretagna, Boris Johnson trionfa: avanti fino in fondo con la Brexit

La vittoria dei Tory e di Boris Johnson accelera la Brexit. Nelle elezioni anticipate in Gran Bretagna i conservatori hanno conquistato la maggioranza assoluta con oltre 360 seggi, una vittoria schiacciante che dà al premier un mandato forte per "andare fino in fondo con la Brexit", sono le frasi attribuite a Johnson dai media inglesi. Il premier nella notte, ringraziando elettori e volontari, ha twittato: "Viviamo nella più grande democrazia del mondo".

Con la maggioranza dei seggi assegnati (sono 650) i Tory hanno raggiunto quota 348, ossia 23 in più della maggioranza assoluta (+45). Il Labour si ferma a 201, perdendo 57 seggi. I LibDem sono a quota 9 (-1), Brexit Party a 0 e Snp, il Partito nazionale scozzese, a 46 (+13).

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto le congratulazioni a Boris Johnson "per la sua grande vittoria - ha twittato - Gran Bretagna e Usa sono ora liberi di raggiungere un grande accordo commerciale dopo la Brexit, più conveniente di quello che potrebbe essere fatto con l'Unione europea".