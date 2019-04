Scontri a LondonDerry, uccisa una giornalista

Una giornalista di 29 anni è stata uccisa in uno scontro a fuoco durante disordini a Londonderry, in Irlanda del Nord, e la polizia tratta il caso come "fatto di terrorismo". "Posso sfortunatamente confermare che dopo scontri a fuoco nella notte a Creggan una donna di 29 anni è stata uccisa", ha fatto sapere su Twitter il vice commissario della polizia, Mark Hamilton. "Trattiamo questo evento come fatto di terrorismo, è stata aperta un'indagine per omicidio", ha aggiunto. La polizia non ha identificato ufficialmente la vittima, che vari giornalisti sul posto hanno detto essere Lyra McKee, reporter che poco prima di essere uccisa aveva pubblicato un'immagine dei disordini nella città, scrivendo "Derry questa notte. Follia totale".