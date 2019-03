La crociera in Antartide dei terrapiattisti: "Andiamo a vedere dove finisce il mondo"

Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto) armatevi e salpate. Dove? Verso l'Antartide, naturalmente, dove i "flat earthers" sono sicuri di trovare il gigantesco muro di ghiaccio che, secondo l'ultima frontiera del complottismo, circonda la Terra. A dare l'annuncio di una crociera per stabilire la "verità" è il sito della Flat Earth Conference, l'evento che raccoglie i proseliti della teoria che punta a smontare le (innumerevoli) prove scientifiche della sfericità del pianeta. "La più grande avventura ancora da compiere: Flat Earth Cruise. Restate sintonizzati", si legge nel sito.

A dare qualche dettaglio in più è il tabloid britannico The Sun che spiega: "I terrapiattisti stanno progettando di navigare fino in Antartide per trovare la barriera ghiacciata che credono segni i confini del mondo - scrive il Sun - Il presunto muro di ghiaccio si dice sia spesso centinaia di metri e svetti almeno per 50 metri circondando l'intero pianeta". Tra i capitano coraggiosi pronti a imbarcarsi c'è anche la star di YouTube Logan Paul, desideroso di verificare l'anti-teoria che ha scatenato recentemente le ironie del web, lo sgomento della comunità scientifica e la curiosità dei dietrologi a tutti i costi.