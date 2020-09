L'Ente Nazionale per il Microcredito rilancia l'imprenditoria al femminile

15 settembre 2020 a

L’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) è l’ente pubblico italiano avente la missione di favorire l'accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormente svantaggiate. Per sensibilizzare il territorio all'uso degli strumenti microfinanziari e soprattutto per sostenere il Women Empowerment, l’Ente ha deciso di organizzare una serie di eventi che sostengano le ragioni della microfinanza individuando di volta in volta un target di riferimento.

A Loreto, un comune simbolo della laboriosità della nostra Italia che, anche per la sua storia, è una cassa di risonanza naturale di questo progetto è stato promosso l'incontro legato al mondo dell'auto impresa al femminile. Un progetto che parte da lontano e che vede già nel 2013 l'Ente impegnato nella campagna Riparti da Te! Per il sostegno all'imprenditoria in rosa.

Nel rispetto del luogo e nella complessità del progetto del Microcredito come attività inclusiva a sostegno del Women Empowerment, e riflettendo sul ruolo della donna nelle posizioni apicali del mondo finanziario, come Christine Lagarde ha sottolineato nell’ultima intervista prima di ottenere l'incarico presso la BCE, si rileva che: la potenzialità di successo delle aziende dove le donne hanno ruoli apicali, risulta superiore alla media perché tali aziende hanno una migliore produttività. Quindi sostenere l'autoimpresa femminile e con essa il gender equality, nella prospettiva di una economia sostenibile, significa contribuire ad un'economia sana attraverso il microcredito, sostenere le donne che riescono a ottenere e restituire il finanziamento implementa lo sviluppo del tessuto economico del Paese.

Durante il convegno svoltosi a Loreto, che aveva come titolo: “Women Empowerment: gli strumenti della microfinanza a sostegno dell’impresa femminile e del territorio” sono stati evidenziati i dati del microcredito in Italia, relativamente alle richieste presentate da donne: secondo quanto riporta l’hub Informativo ENM, le richieste di microcredito pervenute da microimprenditrici presso le banche convenzionate con l’Ente Nazionale per il Microcredito sono state 3298 e rappresentano il 42% del totale. I finanziamenti concessi alle microimprenditrici sono 1579, il 43% dei finanziamenti concessi, per un importo di oltre 37 Milioni di euro. Le richieste “Rosa” provengono da microimprenditrici over 40 in due casi su cinque e da italiane in 8 casi su 9. Nel 56% dei casi sono state avanzate nel Mezzogiorno.

Il confronto sui temi economici ha visto la partecipazione di donne impegnate in ambiti culturali, sociali e del mondo dell'impresa: Alessandra Necci, Presidente del Comitato dei Garanti e Responsabile Cultura e Parità di Genere ENM, ha aperto il dibattito che è proseguito con gli interventi di Diana Battaggia, Direttore UNIDO ITPO Italy, Elisabetta Castellazzi, Manager Azimut, Marcella Corsi, Docente di economia presso l'Università La Sapienza di Roma, Luisa Brunori, Fondatrice dell'associazione Win-win, Carolina Lussana, Avvocato e Consulente d’impresa, Rosaria Mustari, Avvocato e membro del CdA ENM e l’imprenditrice del wellness Elisabetta Reggio, moderate dalla giornalista Emma Evangelista.

"È importante che una struttura pubblica come l’Ente Nazionale per il Microcredito, tra le proprie priorità, tra le proprie strategie, operi con un momento di ascolto di ascolto e condivisione, per poi determinarsi su progetti e programmi operativi. L'idea, che nasce dal confronto anche tra l'intellighenzia femminile del Paese, è quella di trovare degli strumenti che siano in linea con le necessità, per non alimentare i desideri, ma soddisfare i bisogni. Questo è il nostro obiettivo", ha dichiarato Mario Baccini, presidente dell'Ente Nazionale per il microcredito commentando l'iniziativa.

