Giallo decreto Agosto. La Lega: "Sanatoria per il contrabbando di sigarette"

Ci sarebbe un vero e proprio inciampo nel testo del decreto legge Agosto a cui il governo sta lavorando per contrastare la crisi economica da Coronavirus, sotto forma di una sorta di sanatoria per il contrabbando di sigarette. A denunciarlo è il deputato della Lega ed ex viceministro all'Economia Massimo Garavaglia: «Siamo alla follia. L’art 76 del Dl agosto - denuncia - favorisce il contrabbando di tabacchi. L’assurdo articolo infatti consente a chiunque di introdurre tabacco dall’estero superando i limiti previsti semplicemente assolvendo direttamente in dogana le imposte dovute per i quantitativi eccedenti. Il tutto senza alcuna sanzione».

Secondo Garavaglia questo si tradurra in una sorta di «campo aperto a chiunque importi tabacco di contrabbando che approfitterà delle frontiere aperte e della mancanza di controlli per immetterlo in Italia. Una disposizione che non solo andrebbe a beneficio del circuito illegale di vendita ma al tempo stesso comprometterebbe la redditività delle tabaccherie del nostro Paese creando al contempo un danno economico incalcolabile per l’immediata ricaduta negativa di carattere fiscale. Ci auguriamo che il governo comprenda l’errore macroscopico che si cela dietro questo articolo e lo stralci del tutto», conclude Garavaglia.