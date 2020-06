La promessa di Gualtieri: "Da lunedì via alle domande per contributi a fondo perduto alle imprese"

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri annuncia lo sblocco dei contributi a fondo perduto per le imprese. Da lunedì si potrà iniziare a fare domanda. "Già da stasera sarà online, e da lunedì sarà operativo, il modulo per avere il il contributo a fondo perduto, con poche righe da compilare", ha spiegato Gualtieri a Porta a Porta da Bruno Vespa. Il ministro ha poi spiegato anche che "la cassa integrazione sarà garantita dal governo finché necessario per tutti i tipi di lavoratori, le manovre e gli scostamenti saranno una conseguenza di questi obiettivi. Venerdì ci aspettiamo che tutto sia risolto". Il ministro, quindi, è fiducioso che entro due giorni tutti gli aventi diritto avranno percepito la cig.