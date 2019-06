È il Lazio la zavorra d’Italia

Il sistema produttivo laziale non è in gran forma. Anche nel 2018, l’economia regionale non ha brillato, e ha registrato un risultato inferiore alla media nazionale. Non è una novità. Il Pil del Lazio dal 2012 al 2018, con la sola eccezione del 2016, ha sempre registrato una dinamica peggiore di quella dell’intero Paese. Mentre la ricchezza in media è cresciuta dello 0,9% quella della regione ha chiuso lo scorso anno con un misero più 0,3 per cento. L’indicazione arriva dal dossier sul Lazio della Banca d’Italia, presentato ieri nella sede di Roma.

A frenare l’economia che ruota attorno alla Capitale sono stati in particolare i servizi che rappresentano l’85 per cento del valore aggiunto regionale, insieme a consumi deboli e alla piccola crescita degli investimenti, con quelli pubblici franati del 16,2%. L’unica speranza secondo il dossier è...

