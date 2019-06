Su Whirlpool è il caos. Di Maio minaccia: "Ora tolgo gli incentivi"

Luigi Di Maio torna sui dossier economici rimasti in sospeso nel corso della campagna elettorale per le Europee. Su Alitalia annuncia che si è entrati in una settimana importante. "Ci sono buone notizie in dirittura di arrivo, questa sarà una settimana cruciale in cui bisognerà fare delle scelte importanti" ha detto il vicepremier in un collegamento radiofonico con Rtl 102.5. Aggiungendo: "Speriamo nell'arrivo di buone notizie". Che devono arrivare visto che il 15 giugno scade la proroga concessa ai commissari per trovare una soluzione per evitare il fallimento. E proprio oggi per questo ci sarà un vertice al Ministero dello sviluppo economico per fare il punto sul dossier Alitalia. Non è il solo che attende il ministro.

Sul suo tavolo c'è anche il caso Whirlpool, l'azienda di elettrodomestici che nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura del sito napoletano. Di Maio è andato giù pesante: "Oggi firmerò una direttiva ministeriale che toglierà gli incentivi a Whirlpool perché ci dobbiamo fare rispettare. Se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato non è che poi te ne vai quando vuoi, tenendo un atteggiamento contrario ai patti. Vediamo se vengono a miti consigli, visto che mercoledì abbiamo un tavolo al ministero". Una minaccia che ha sortito un primo effetto. "In linea con il piano industriale dello scorso ottobre, Whirlpool non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma e' impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale e i massimi livelli occupazionali del sito". Cosi' una nota di Whirlpool che ha spiegato anche che nell'incontro al Mise di domani "auspichiamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali volto a risolvere la vertenza.