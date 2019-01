L'abito da lavoro diventa ecologico

L'abito da lavoro diventa ecosostenibile. E un'azienda del Lazio diventa leader nella produzione. E individua i cinque motivi per i quali un’azienda dovrebbe scegliere abiti da lavoro prodotti con tessuti ecologici: più energia per il pianeta, minore inquinamento da plastica nei mari, beneficio economico per il Paese, minori consumi di gas serra e di acqua e conciliare qualità e rispetto per l'ambiente. Consapevole dell’importanza di promuovere l’economia circolare e la sostenibilità nel settore tessile, Klopman ha infatti dato vita a una gamma green molto innovativa, prodotta con poliestere ricavato da bottiglie di plastica riciclata, polpa di legno, cotone certificato in base agli standard Faitrade o BCI (Better Cotton Initiative) che tengono conto delle condizioni dei produttori nei Paesi in via di sviluppo e cotone biologico, cioè coltivato in assenza di sostanze chimiche. Una decisione di grande importanza per un’azienda che produce oltre 42 milioni di metri di tessuto all’anno. Il cotone infatti utilizza il 2,5% delle terre coltivate al mondo ma consuma il 16% dei pesticidi. D’altro canto utilizzare poliestere ecologico significa dare nuova vita ad una bottiglia di plastica che impiegherebbe circa 1000 anni per scomparire, risparmiare il 45% di energia, il 20% di acqua e il 30% di emissioni nella produzione della fibra rispetto al normale poliestere.