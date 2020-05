Al Trono Over di "Uomini e Donne" Gemma Galgani accetta il corteggiamento di Nicola, 26 anni, alias "Sirius" della chat, ma in studio scoppia la baraonda a causa della differenza d’età: “Può essere tua nonna. Vergognati”. Anche i social non apprezzano la trovata. Intanto si scopre l’identità del corteggiatore: è Nicola Vivarelli, modello di Forte dei Marmi.

Il Trono Over di “UominieDonne”, il dating show di Maria De Filippi, è di nuovo nel palinsesto di Canale 5. Dopo il flop della versione virtuale, quella in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno chattato con ipotetici pretendenti, Maria De Filippi ripropone il Trono Over. Tra le novità: pubblico assente, dame e cavalieri in numero ridotto (solo residenti nel Lazio), distanziati e senza mascherina (che cadono dalle sedie come foglie d’autunno, nda), balli senza contatto. Tra le certezze: Gemma Galgani e il suo fardello di colpi di fulmine, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, lo scalino della De Filippi, le bagatelle tra signore e Armando Incarnato sullo sfondo con pettinatura a cespo di insalata scontratasi con un tutorial per tagliare i capelli in quarantena e una camicia da far resuscitare D’Artagnan.

La puntata si apre con l’RVM dell’incontro in esterna tra Gemma e il Sirius delle chat. La dama torinese mente a sé stessa (o a noi) dicendo che vuole conoscerlo perché l’ha presa di testa e non crede che abbia 26 anni. Quando però si avvicina un giovane alto, piacente, magro e vestito di bianco non ha più scuse, ma nemmeno la salivazione. La mascella trema, il naso iperventila, la bocca ansima, gli occhi sberluccicano. I due non possono toccarsi, ma lo spettacolo è garantito dalle reciproche banalità da operetta: “Mi sembra di essere una 18enne al ballo delle debuttanti. Sentissi il mio cuore come batte… mi avevi conquistato di testa, mi avevi rapito, catturato” dice la 71enne torinese e il 26enne Nicola ricambia con gaffe: “La tv non mente, anzi sei più bella dal vivo. Tutto parte dalla testa e dal cuore. Ecco questo volevo da te, volevo entrare di testa più che fisicamente”.

Maria De Filippi li fa accomodare in studio con il jingle del Trono Classico e le altre donne del parterre fanno a gara a dire che non scommetterebbero nemmeno una ciglia finta sulla genuinità delle intenzioni di Nicola. Il ragazzo spreca aria: “Mi ha colpito la finezza di Gemma. Sono stato con donne più piccole e più grandi di me e sono giunto alla conclusione di volere una donna con la D maiuscola. Per ora rispecchia tutto quello che ho sempre cercato”, Gemma, vestita con un pantalone di mucca frisona a macchie bianche, cammina tre metri sopra il cielo, si lascia blandire: “Mi ha conquistato di testa. E’ più maturo lui di me”, in verità è pure confusa dal testosterone di Nicola: “Visto che il primo incontro è andato in bianco, cioè… era vestito in bianco…”.

Tina Cipollari imbraccia il lanciafiamme: “Falsa, bugiarda. Potresti essere sua nonna. Avevi detto che lo volevi incontrare perché non credevi avesse 26 anni, adesso lo hai visto e vuoi conoscerlo. Possiamo dire che eri in malafede?” e la dama Roberta rivolta al tronista che ha sbagliato trono: “Tua mamma lo sa che stai qua?”, “No, ma sarebbe felice se io fossi felice” risponde Nicola dall’interno della sua giacca doppiopetto da marinaretto. Tina torna alla carica: “Hai pensato al rapporto fisico? Tua mamma quanti anni ha? E la tua ragazza precedente quanti ne aveva?”, il ragazzo tira i remi in barca: “Beh, al rapporto sessuale non ci ho pensato. La conoscenza è step by step. Al momento è una conoscenza, poi quello che sarà, sarà. Mia mamma ha 51 anni e la mia fidanzata ne aveva 26”.

Per la Cipollari è la prova del nove: “Mi fai schifo, schifo, non ti vergogni. Sono volgare? La volgarità sta in te. Ti devi vergognare più di lei. Sei un corrotto mentalmente ad andare dietro a una che è più grande di 45 anni”. I social danno ragione alla vivace opinionista: lo storytelling ha travalicato il buon gusto ed è così ai limiti della decenza da auspicare che sia un’idea della redazione per far spettacolo. Eppure Gemma Galgani sembra già sotto mille treni. E non ha visto il profilo Instagram del suo spasimante. Si chiama Nicola Vivarelli, è di Forte dei Marmi, è modello, brand promoter iscritto a un’agenzia ed è terzo ufficiale sulla Carnival Cruise. Ci aspetta un naufragio o un salvataggio sentimentale?

P.s. da abolire subito i lenti a distanza sulla mattonella: sembrano una quadriglia da Covid-19.