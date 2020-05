Madonna positiva al coronavirus, la confessione su Instagram

Madonna ha avuto il coronavirus. È la stessa popstar ad annunciare di essere positiva al Covid-19 con un video in bianco e nero su Instagram. Seduta dietro a una vecchia macchina da scrivere, occhiali da vista e capelli biondi ondulati, l'artista scrive il diario della quarantena da lockdown nella sua villa in Portogallo. A un certo punto però rivela ai fan l'amara verità: “Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″. Poi aggiunge: "Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda".

Visualizza questo post su Instagram #staysafe #staysane Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:46 PDT

Madonna, 61 anni, due ex mariti e cinque figli, non ha spiegato come e dove può aver contratto il Coronavirus né ha raccontato la malattia pertanto potrebbe essere uno dei tantissimi pazienti asintomatici. Nessun dettaglio nemmeno sui familiari che vivono con lei. Attualmente Madonna è nella top ten "Spotify" con due album risalenti a diversi anni fa.