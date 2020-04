"Paola Di Benedetto è ingrassata". Una diretta Instagram tra l'eliminata dal GFVip4 Fernanda Lessa e la squalificata Clizia Incorvaia finisce in polemica. E Federico Rossi, il fidanzato dell'ex madre natura finalista nella casa del Grande Fratello Vip risponde subito su Twitter: "Vi piacerebbe essere come lei".

Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa hanno fatto una diretta su Instagram in cui hanno commentato gli ex coinquilini della casa più spiata d’Italia. Clizia, espulsa dal GFVip per aver detto a Andrea Denver “sei un Buscetta, un pentito e io non parlo con i pentiti”, ha chiesto a Fernanda Lessa un’opinione su Paola Di Benedetto: “Mi segnalano atteggiamenti particolari con Paolo Ciavarro (la siciliana ha in piedi un flirt con il finalista, nda), tu cosa ne pensi di lei? Sii sincera, onesta” e Fernanda ha sminuito l’ex Madre Natura: “Come uno di quei comodini”, Clizia ha annuito: “Una pianta grassa praticamente”.

La brasiliana ha capito solo una parte ed è scoppiata a ridere: “Sì adesso è grassa. Quando è uscita Sara si è buttata sul cibo e si vede”, il marito le ha detto subito di smettere, mentre l’Incorvaia prima ha riso con fare manieroso e poi ha detto: “No, aspetta, io intendevo come quelle piante che sono lì e non fanno niente”. Su Twitter, social di riferimento per il reality show, è scoppiata una bufera: i fan di Paola si sono indignati e le hanno accusate di rosicare, quelli di Clizia hanno fatto notare che era colpa di Fernanda, altri l'hanno derubricata a battuta. E così l’influencer e social venditrice (si è data alle sponsorizzazioni di creme e beveroni tanto denigrate nella casa del GFVip) che in un primo momento aveva scritto su Instagram: "Mi segnalano critiche da Twitter, fatevela una risata ogni tanto", in un secondo momento ha fatto una decisa retromarcia sostenendo che non c’era alcun intento di bullizzare Paola o fare bodyshaming anche perché “da anni combatto la perfezione, una perfezione che ci fa ammalare e non esiste. Tanto che alcuni anni fa postai anche dei video in merito. Ci tengo a precisarlo perché tante ragazze soffrono di bulimia e quando facevo la modella ho visto la sofferenza (…). Un bacio e amatevi sempre”.

Meno zuccherose e più diplomatiche le scuse di Fernanda Lessa su Instagram: “Paola è una figa pazzesca, ha preso qualche chilo e meno male perché era troppo magra, ha un cu*o di marmo, l’età giusta, ama la sua famiglia e ha un fidanzato che la ama”. Nel frattempo però Federico Rossi era già intervenuto a difesa della fidanzata Paola via Twitter: “Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire… Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo #gfvip ?”.