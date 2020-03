Sossio Aruta finalista al GfVip. Che frase choc sul coronavirus

Al Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, indifferente alla tragedia in atto per il Covid-19, usa frasi choc: “Ma ci saranno i fotografi per la mia vittoria?”. L’ex cavaliere del Trono Over di “UominieDonne”, l’uomo che ha gli slip incollati al lato A e B, è entrato nella casa del GFVip4 appena 23 giorni fa, ha preso molto sole, si è depilato pure i peli del 2030, si è contraddistinto per un atteggiamento pecoreccio anzichenò, per una certa irascibilità, per alcuni scherzi indisponenti fuori mira e fuori luogo, per litigi sul “lido Mappatella” e sulla cafonaggine, per una "discreta" ignoranza (malignamente messa in luce da Antonio Zequila), per furbi espedienti (come sbandierare a televoto aperto che in caso di vittoria avrebbe donato il montepremi ai bambini malati di Coronavirus, decisione già presa da tutti gli altri vip) e per essersi fatto rimproverare dagli inquilini, da Alfonso Signorini, dalla compagna Ursula, dagli autori, dalle telecamere e dai ragni della casa perché gira sempre in mutande (ieri notte scavando nella valigia ha trovato una canotta slabbrata con ascelle e capezzoli in libera uscita risalente a un film di Alberto Sordi degli anni ’60).

Eppure è il primo finalista del reality show di Canale 5. E’ proprio vero che gli ultimi (a entrare) saranno i primi. Così Sossio ha iniziato ad accarezzare sogni di gloria e dopo la puntata ha iniziato a rimuginare dispiaciuto: “Ma quindi in finale non ci saranno i paparazzi? E come si fa a sapere che ho vinto? Ma non ci sarà nemmeno Signorini? Già non c’è il pubblico”. Una sciagura per l’ex bomber. Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez gli hanno fatto notare che non era opportuno pensare a una cosa del genere considerando il dramma in cui è sprofondata l’Italia. Stamattina Patrick e Licia con un sorriso amaro hanno riferito a Paola il discorso insensibile di Aruta: “Ma ti rendi conto? Ci chiedeva dei fotografi…è assurdo e io gliel’ho detto. Non è normale, cioè lo è per lui e mi fa capire tante cose”. L’ex calciatore non è nuovo a simili sparate. Nei giorni scorsi si era lagnato perché, dopo alcuni rifiuti, aveva detto sì all’edizione "più sfigata" della storia del Grande Fratello.