Coronavirus, Bono dedica la nuova canzone all'Italia

Bono Vox canta per l'Italia e gli italiani. Canta contro il coronavirus e lo fa postando il video sulla pagina Instagram degli U2. Dedica "Let your love be known" a tutti quelli che stanno lottando in prima linea contro questo nemico invisibile. Si tratta di medici, infermieri e tutti i caregiver, come li chiama lo stesso leader degli U2.

Per approfondire leggi anche: Bono Vox resta senza voce

Bono è seduto al pianoforte e alle sua spalle c'è la terrazza di casa e, sullo sfondo, il mare di Dublino. Il post su Instagram ha fatto il pieno di like, tra cui quelli di Laura Pausini e Raf.