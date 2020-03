I concorrenti sospettano la gravità del virus. Fine anticipata del GfVip?

Il Coronavirus entra nella casa del Grande Fratello Vip 4. Valeria Marini sminuisce: “Mi hanno detto che sta migliorando”, ma non è vero perché il GF ha comunicato a Patrick di tenersi pronti. Questa sera Alfonso Signorini potrebbe rivelare che l’emergenza sanitaria è peggiorata in tutta Italia a causa dell’aggressività del virus cinese. Quarantena nella casa dalla porta rossa o in un altro posto?

I concorrenti del reality show di Canale 5 cominciano a sospettare che l’emergenza da Coronavirus sia molto più grave di quanto comunicato loro fino a questo momento. Questa mattina, Adriana Volpe, l’unica concorrente che ha avuto un contatto la famiglia nei giorni scorsi per motivi personali (probabilmente perché il marito Roberto Parli le comunicasse il viaggio in Costa Rica con la figlia Gisele per fuggire dal Coronavirus, nda), ha osservato: “Sai cosa ho pensato stanotte Patrick? Che Pasquale non viene perché deve fare il viaggio, deve prendere un aereo o un treno e non può. E’ anche una forma di protezione per noi”, Patrick ha risposto: Fosse così, mi farebbe paura questa soluzione”. Nel pomeriggio i vip sono tornati sull’argomento. Sempre Adriana ha detto ad Aristide Malnati: “Secondo me sta succedendo qualcosa, le cose non mi tornano. Credo che siano in difficoltà, c’è qualcosa fuori che non sappiamo, ci sono coincidenze troppo strane: il programma spostato (in realtà era stato deciso 10 giorni fa per sfuggire al “Commissario Montalbano, nda), da ieri mancano delle cose importanti e loro non entrano in casa come facevano prima”. La conduttrice ha notato che mancano il detersivo e gli assorbenti, hanno disinfettato la casa e alcune aree sono off limits, non fanno uscire Fernanda per curare un dente e il Confessionale non risponde. Aristide ha però ridimensionato la preoccupazione dell’inquilina sostenendo che se la situazione fosse stata seria, li avrebbero avvertiti e messi in quarantena, mentre Paolo Ciavarro si è detto d’accordo con la Volpe su un possibile peggioramento dei contagiati dall’aggressivo Coronavirus. Solo Valeria Marini ha sostenuto di essersi informata in Confessionale e di essere stata rassicurata: “Io ho chiesto più volte e mi hanno detto che la situazione è migliorata”. La regia ha cambiato subito scena anche perché se la Marini avesse detto la verità sarebbe gravissimo. Non è ammissibile che la produzione abbia mentito parlando di “situazione migliorata” pur di salvaguardare il gioco quando tutta Italia è “zona rossa” e molte attività sono chiuse fino al 3 aprile. Più probabile che la diva del Bagaglino abbia esagerato di sua iniziativa o abbia tratto conclusioni errate. Poco fa, la produzione ha dato l’ordine di pulire tutto il loft e Patrick Ray Pugliese ha aggiunto: “Mi hanno detto di tenerci pronti. Non è uno scherzo”, Licia: “Per cosa? Per scappare?”, “Non me l’hanno detto” ha chiosato il gieffino. Mediaset e Endemol si apprestano a informarli, difficile che siano obbligati alla quarantena in casa o in altra località anche perché molti vorranno tornare dalle proprie famiglie. Ma la situazione è in evoluzione e non si può escludere alcuna ipotesi.