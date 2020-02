Clizia Incorvaia fuori dal Grande Fratello Vip, ma dentro Instagram. L’ex concorrente, espulsa per frasi inaccettabili contro l'inquilino Andrea Denver ("sei un Buscetta e io non parlo con i pentiti"), ha postato una fotografia in cui abbraccia e bacia Nina, la figlioletta nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, leader del gruppo “Le Vibrazioni”. Lo scatto è accompagnato da una citazione, modalità molto amata dall’influencer per esprimere i concetti: “Amor vincit omnia”. Tra i numerosi like spiccano quello di Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, partecipante del GFVip con il quale ha iniziato un flirt, Rita Rusic, anche lei ex gieffina, che ha risposto con una pioggia di emoji, cuori e fiori, Serena Enardu e Carlotta Maggiorana, altre due concorrenti del GFVip 4.