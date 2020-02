Clizia Incorvaia sbotta di nuovo. Con chi se la prende dopo l'eliminazione dal GfVip

Clizia Incorvaia, la concorrente squalificata dal GFVip 4 per aver detto più volte ad Andrea Denver: “Sei un Buscetta, un pentito, io non parlo con i pentiti”, non ci sta e oggi su Instagram manda frecciatine contro i soliti ignoti. Sul profilo social (@cliziaincorvaia) ha pubblicato una miniclip di quando era al Grande Fratello Vip e ha scritto: “Le persone VERE sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti, quelli di cui percepisci la propria anima con le proprie insicurezze, paure, ferite e debolezze insomma che mostrano la bellezza della loro essenza d'animo e il loro essere speciali anche se IMPERFETTI.

È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità, quella che avevo mostrato in altre occasioni. È stato un singolo episodio di cui ho preso atto, mi sono sentita mortificata ho chiesto: SCUSA”.

Nella prima parte del messaggio, l’influencer ha sottolineato con lo stampatello che l’essere umano è imperfetto e che ha chiesto scusa, come a voler dire che la sua richiesta di perdono non era stata sufficiente. E infatti conclude maliziosa: “Ma si sa molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono ODIO per degli sconosciuti”.

E poi gli hashtag altrettanto sibillini #chinonhapeccatoscaglilaprimapietra, #unarispostasempreilperdono. Clizia Incorvaia spara nel mucchio senza specificare chi siano i “molti che aspettavano famelici”: il pubblico non può essere perché non ha votato per la squalifica, l’ha solo invocata sui social, forse Alfonso Signorini? O gli autori? O una generica opinione pubblica? Insomma lancia il sasso e nasconde la mano. E pensare che Salvo Veneziano, espulso a inizio GFVip 4 per orrende frasi sessiste nonostante anche lui si sia scusato, è furioso con l’ex moglie di Francesco Sarcina. L’ex gieffino ritiene che ci siano stati due pesi e due misure: lui cacciato di notte, l’Incorvaia trattata con i guanti bianchi e presente in studio sebbene le sue affermazioni fossero altrettanto se non più gravi.