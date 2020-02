Elton John perde la voce, interrompe il concerto di Auckland, ma risale sul palco e onora l’impegno. Il grande artista inglese ha accusato un malore dopo aver intonato “Candle in the wind”, la canzone dedicata a Lady Diana. Elton John si è alzato in piedi per ringraziare il pubblico, ma subito dopo si è portato la mano al viso e si è accasciato sul pianoforte: “Scusate, non mi sento bene. Ho appena perso la voce, non posso cantare. Mi dispiace”. Un tecnico è intervenuto tempestivamente e lo ha portato nel backstage dove ha ricevuto le prime cure. In precedenza i medici gli avevano diagnosticato una polmonite atipica.

Per approfondire leggi anche: Legione d'onore per Elton John

Tuttavia Elton John non ha fatto come Madonna, che ferma i concerti o annulla tappe del Tour per problemi fisici: è tornato al pianoforte, si è scusato: "Sono deluso e imbarazzato" e ha terminato l’esibizione. Standing ovation dei fan.