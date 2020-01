La Gregoraci accusa, Amadeus non sente ragioni: impari ad accettare i no

Giornata di polemiche sul Festival di Sanremo con Amadeus che ha provato a mettere una pezza sulle accuse di sessismo che gli sono piovute addosso. il direttore artistico è stato chiamato anche a chiarire il caso Elisabetta Gregoraci, che in un post su Instagram ha accusato Nicola Savino, conduttrice de L'Altro Festival, di averla esclusa dal programma perché, avendo invitato ospiti di sinistra, non poteva condurre insieme alla ex di Flavio Briatore che ritiene di destra.

"Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all'interno dell'Altro Festival", ha spiegato Amadeus. "Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì", ha detto all'AdnKronos. "Io de 'L'Altro Festival - aggiunge Amadeus - non mi occupo direttamente. Ho chiesto a Nicola Savino che fosse un luogo dedicato al racconto del festival fatto sul web, sui social, con un linguaggio nuovo. Credo abbia scelto un cast funzionale a questo tipo di racconto". Cast che secondo quanto annunciato finora annovera Miss Keta, i Gemelli di Guidonia e Eddy Anselmi. "Nicola sta facendo il suo programma e ha il diritto di scegliere chi vuole. Gli ho consegnato le chiavi e so che ne farà buon uso", conclude Amadeus.

Da Nicola Savino nessuna replica, come invece chiedeva tra gli la parlamentare di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè: "Mi auguro che ci sia una pronta smentita di Savino e della Rai con una rapida inversione a U. Altrimenti significa che la Rai in questi anni ha fatto passo di gambero e siamo tornati agli anni 50!". "Le varie femministe che aspettano ad insorgere?" si chiede la Santanchè in una nota annunciando che porrà la questione in vigilanza Rai. "Non è tollerabile la motivazione capziosa che ha portato alla esclusione della Gregoraci. Così come sono da censurare le frasi sessiste di Amadeus rispetto alle donne che devono sempre stare un passo indietro ai grandi uomini. Bentornato Medioevo!", conclude l'esponente di FdI.