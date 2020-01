Grande Fratello tra Vip e corna: Signorini incastra Licia Nunez e Clizia Incorvaia

La seconda puntata del GFVip 4 è scivolata via tra Alfonso Signorini in ansia da prestazione e tanti vip in fila alla cassa della Coop: Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Antonio Zequila, Barbara Alberti (dormirà nel castigatoio da sola), Andrea Montovoli, Aristide Malnati, Carlotta Maggiorana ed Elisa De Panicis. Fabio Testi torna nella Casa principale, mentre Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese sono in nomination. Ma questo non è il Grande Fratello, ma il Grande Gossip Vip: spettegoliamo sulle corna di Imma Battaglia a Licia Nunez, il tradimento di Serena Enardu ai danni di Pago, la scappatella di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio, il dribbling di Wanda Nara tra Maxi Lopez e Mauro Icardi. In pratica è la versione televisiva del settimanale “Chi”.

Che Temptation questo Grande Fratello!

“Continuate così, siete partiti col piede giusto, sui social ci sono già le bimbe di Cucuzza” è l’apertura di Alfonso Signorini, perfetta per non manipolare le dinamiche interne e assicurare spontaneità al reality show. Si comincia con la reunion tra Pago e Serena Enardu, forzata come il tentativo di entrare in una taglia 40 dopo pizza e birra la sera precedente. Serena Enardu recita la parte della Madonnina afflitta che vuole chiarire e avere una seconda occasione: “L’ho visto con Paola. Non mi aspettavo di provare gelosia”ahahahahaa… Se vende “bevandine detoxine” e leggins di poltiglia finto dimagrante con questa credibilità, presto dovrà cercarsi un altro lavoro. Quando sente Pago dire che “più passa il tempo più non mi interessa”, il suo ego - superiore a quello del bombarolo Trump - replica: “In 7 anni un errore va concesso, non credo che non mi ami più, credo che sia molto ferito”. Alfonso Signorini non entra nei panni scanzonati di Ilary Blasi, ma in quelli di Maria De Filippi sì: le saccheggia il programma e gli spiegoni alla “UominieDonne”: “Hai capito cosa ha detto? E’ gelosa e vuole riprovarci”, la Enardu entra a sorpresa e gli fa la lezioncina: “Hai deciso di allontanarti da me con la testa però non puoi scappare, dobbiamo parlare, dopo sei libero di fare quello che vuoi. Ti chiedo scusa per il male che ti ho fatto. E’ difficile ammettere di sbagliare perché difficilmente sbaglio. Voglio che ti faccia la tua esperienza in pace. Non voglio disturbarti…”. Noooo, era qui di passaggio. Ma Pago, innamorato pazzo, replica con lucidità: “Io non sto scappando, tu sei scappata. Io sono qui perché ho bisogno di tempo per me” e scatta l’applauso dallo studio. E non c’è Mastercard che tenga per raccontare la faccia del cantautore quando Signorini svela il televoto per farla entrare. Ha la stessa espressione di chi è alla decima telefonata da un call center alle dieci del mattino. Serena sussurra: “sono diventata il tuo incubo? Non ti va? Eh? Non ti va?”, “No!”. Standing ovation del TUIDER. Serena si impone, lo prevarica con la prepotenza di chi sa di essere amata, ma Pago è inca**ato nero: “Perché devi venire qui dentro? Se mi disturba? Un pochino sì. Una settimana per fare cosa? Da una parte, quella del cuore mi farebbe piacere, da quella della testa no perché vorrei tempo per me. Ma quando hai fatto tutto questo casino te?”. Serena supplica il bacio come una Gemma qualsiasi e si aggrappa a un letto al GF come Juan Luis con la sedia di UominieDonne. Signorini ha il polso della situazione e rivela l’esito del televoto: il pubblico ha deciso che Serena NON può restare in Casa. Seguono applausi scroscianti, caroselli e vuvuzela da Roma all’Oceania. Prima di dire addio per sempre a una settimana da vip, tenta di baciarlo sulla bocca, ma lui scansa il fosso. I cinque gieffini del tugurio fanno la ola all’uscita di Serena e Salvo: “Ma 5 giorni fa non ce l’aveva il numero per chiamarlo e dirgli ti amo?”. Tombale.

Il nuovo fil-otto al GFVip 4

Ivan Gonzalez si presenta in costumino e accappatoio. Prelevato anche lui dal vivaio della De Filippi, si presenta con umiltà e squisitezza: “Non ero io a tentare Valeria Marini, era lei a provarci con me. Nella vita mi hanno sempre scelto, finora io non ho scelto nessuno”. Poi spalanca la bocca quando sente l’altro raffinatone di Signorini ricordare a milioni di telespettatori che Rita Rusic ha 59 anni. C’è Antonio Zequila che ha globalizzato il soprannome: da “Er mutanda” a “Mr. Underwear”. Si ritiene bellissimo e a 56 anni vive ancora con la mamma. Entra in Casa e Adriana Volpe e Antonella Elia lo inceneriscono con uno sguardo schifato. Alle 23.50 entra Barbara Alberti. Va ad accoglierla Zequila e le basta un’occhiata e mezzo secondo per metterlo nella lista dei nominati. Andrea Montovoli è uno dei nuovi manzi garanzia di limoni duri. L’ingresso di Fernanda Lessa è ‘na cafonata da caciottari: le ballerine brasiliane direttamente dal Carnevale di Voghera. Un’ideuzza micragnosa, ma ricca di ormoni per Fabio Testi (in sudorazione copiosa e salivazione azzerata) riammesso tra i vip dopo la settimana nel tugurio. Segue Carlotta Maggiorana cioè “la prima Miss Italia della storia del GFVip” come sottolinea orgoglioso Signorini. Wanda si scandalizza perché la ragazza è sposata con il primo e unico uomo della sua vita: “Attenta perché lì dentro ci sono uomini affamati”, mentre Pupo fa sfoggio di osservazioni ficcanti e profonde: “Da maggiorana a maggiorata il passo è breve. Ero in giuria quando è stata eletta e ho votato per l’altra. Se avessi visto quel davanzale, forse avrei votato per lei. Ti sei rifatta!”. “Ma sei una serva!” gongola Signorini. Già perché per tutta la sera, abbiamo analizzato l’ “Ulisse” di Joyce. Il penultimo è Aristide Malnati, amico di vecchia data di Alfonso Signorini, ex isolano e egittologo dal soprannome “mummy”: “La condizione precipua della mia esistenza è il solipsismo, la solitudine”. Chiude il pranzo domenicale da “Castello delle cerimonie”, Elisa De Panicis, 27 anni, influencer che “porta scompiglio” e che sembra abbia dato una botta a Cristiano Ronaldo a Ibiza e ai due gieffini Andrea Denver (gli dà dello str**zo) e Ivan Gonzalez a Miami. Ma quanto è piccola sta Miami?! Elisa entra in Casa in mutande di jeans.

GFVip 4: la foresta delle corna volanti

Prima del lesbodrama tra Licia Nunez e Imma Battaglia, si sente qualcuno dal tugurio dire: “Questi tra una settimana si ammazzano a coltellate!”. In povertà, veritas. Imma Battaglia varca la porta della Casa: “Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua. Le storie vanno raccontate bene. L’amore che io ho avuto per te è stato forte e profondo, eravamo consapevoli dei 18 anni d’età, derubricare dal tuo Tribunale la storia d’amore tra me e Eva a tradimento è un’offesa. Io non ti ho tradito, io mi sono innamorata di Eva perché qualcosa tra noi si era rotto e ne eri cosciente. Lo sapevi. Tra il 2008 e il 2010 hai messo al centro il tuo lavoro, ho compreso e ti ho sostenuto anche quando tante cose non mi erano chiare. Il tradimento è una falsità, ho trascorso i miei 50 anni da sola con mia madre, lei non c’era”. Signorini non conduce, fa cronaca rosa stuzzicando Licia che sbotta contro l’ex: “Tu hai aperto un portone, hai conosciuto Eva a luglio quando stavi con me”, “Stai dicendo bugie. Tu mi hai abbandonato da sola su un’isola greca per andare a lavorare… Ho incontrato una donna meravigliosa…” “Dicevi la stessa cosa a me! Tu non volevi sentire me perché ricevevi messaggi da Eva”. Imma esce urlando che è sempre stata una bugiarda e lancia una shade: “Ignoto 1 e ignoto 2” e Licia sibila: “La verità non è per tutti”. Alfonso Signorini è in serata bipolare: chiama Imma per alimentare il dramma e poi la caccia quasi a pedate perché “non è il posto giusto per chiarire”.

GFVip 4: queen Antonella contro Taylor MEGAN

Alfonso Signorini fa vedere a Antonella Elia, il commento al vetriolo di Taylor Mega sul suo ingresso tra liquidi vari e la showgirl: “Sono povere dementi che mostrano cu*o e tette, dovrei compatirle. L’ingresso che mi meritavo? Sì è vero, mi sono divertita da pazzi. Ha detto una cosa intelligente la poverina, una eh”.

Al Grande Fratello una Clizia al bacio

Nella serata “ricca di colpi di scena” secondo Signorini, si inciucia anche su Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Il bacio con l’attore c’è stato, ma l’influencer e l’ex marito Francesco Sarcina erano separati perché lui la tradiva pure con il buco delle ciambelle. Sul banco del moralismo, un tanto al chilo degli italiani, però ci è finita lei. E noi ce la metteremmo per quella vocina paperina da prezzemolina, non certo per un limone a Scamarcio! L’Incorvaia ribadisce: “Perché dovevo inventarlo? Se non fosse stato vero, Scamarcio mi poteva denunciare. Non l’ho fatto per visibilità. L’esposizione mediatica mi ha fatto perdere tantissimi lavori”. Apprezzabile la solidarietà sincera di Adriana Volpe e Antonella Elia.

Le nomination mattutine del GFVip

Questa volta, votano solo gli uomini e la nominata è Rita Rusic. Non si sa perché ma ha il compito di scegliere uno dei quattro ex gieffini storici per l’eliminazione. Non li conosce e a casaccio fa il nome di Patrick che a sua volta porta al televoto Salvo. Il più votato andrà a vivere con i vip, il meno votato terminerà la sua avventura mercoledì prossimo durante il terzo appuntamento del Grande Fratello vip 4.