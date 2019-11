Freddie Mercury 28 anni dopo. Un amore che non conosce confini

Freddie Mercury a 28 anni dalla morte. Tanto è passato da quando il 45enne frontman dei Queen si è spento nella sua casa di Londra. Un amore e una devozione che crescono col passare del tempo in ogni parte del mondo. E naturalmente anche nel nostro Paese. E la tv ne è uno specchio fedele. Mercoledì 27 novembre alle 21.15 andrà in onda il documentario in due parti intitolato «Queen: days of our lives» che ripercorre con interviste e filmati originali di repertorio gli eventi che poi sono stati ripresi nel film «Bohemian Rhapsody», recente vincitore di quattro premi oscar. A dare voce alle immagini, nella versione italiana, è Stefano Sperduti, doppiatore di Rami Malek che ha interpretato il ruolo di Freddie Mercury nel film.