Giorgio Tirabassi operato: "È fuori pericolo di vita"

È stato operato d'urgenza e adesso non è in pericolo di vita. Giorgio Tirabassi, l'attore di 59 anni che ieri sera durante la presentazione del suo primo film da regista, "Il grande salto", ha avuto un infarto è stato sottoposto a un intervento di angioplastica con stent, per risolvere il problema dell'occlusione di una coronaria. Dopo un primo intervento del personale medico di Civitella Alfedena (borgo di 280 abitanti in provincia dell'Aquila, a 1.100 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo) l'attore (diventato famoso con la fiction Distretto di Polizia) è stato trasferito d'urgenza all'ospedale d Avezzano (L'Aquila), per essere sottoposto a un'angioplastica. Ora, nell'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Avezzano, Tirabassi è sotto lo stretto controllo dei medici. La prognosi resta riservata. L'attore è cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, scusandosi anche con il pubblico che aveva riempito la sala per incontrarlo. Poi il post sul suo profilo ufficiale Facebook: "Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti, sto bene e in buone mani".