Video vietato a "Live Non è la d'Urso". E riparte la guerra di Corona

È durata pochi mesi la pace tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso. L’avvocato dell’ex re dei paparazzi attacca: “Immagini divulgate indebitamente, alterato lo stato psicofisico di Corona. Ci riserviamo le vie legali”.

Domenica scorsa, a “Live non è la d’Urso”, la conduttrice Barbara d’Urso ha mandato in onda le prime immagini di Fabrizio Corona all’interno del carcere di San Vittore dove è tornato per aver violato le regole dell’affidamento terapeutico con il “caso Fogli” all’Isola dei Famosi. Nel video di “Live”, Corona è intento a fare il portiere durante una partita di calcio. Silenzio per 6 giorni e poche ore fa il comunicato dell’avvocato Chiesa, al fianco di Corona da anni, che “denuncia” la divulgazione delle immagini non autorizzate e le eventuali vie legali.

Su Instagram si legge: “Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all’interno del carcere di San Vittore, e che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso “ Live – non è la D’Urso” di domenica 22 settembre 2019, e di conseguenza sono comparse su vari siti per promozione. Fabrizio Corona dunque, ha soltanto partecipato ad un evento di beneficenza organizzato dal carcere di San Vittore, su richiesta delle stesse autorità penitenziarie. La divulgazione non autorizzata di tale immagini può pregiudicare il percorso giudiziario di Fabrizio Corona oltre ad averne alterato la stato psicofisico. Quindi lo stesso si riserva ogni azione a tutela dei suoi diritti in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno determinato tale indebita divulgazione. Milano, 27.09.2019. Avvocato Ivano Chiesa”.