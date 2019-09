Temptation, per la Caldonazzo finisce male: come disintegra il fidanzato

Nathaly Caldonazzo è la protagonista del miglior falò di sempre di Temptation Island Vip (e Nip). Nella terza puntata del docu-reality di Canale 5, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, una cazzutissima Nathaly dice addio al fidanzato Andrea Ippoliti bacchettato pure da una strepitosa Alessia Marcuzzi. Sui social un risvolto sorprendente, l’ex moglie dell’imprenditore lo demolisce: “I nostri figli si vergognano di te”. Fulmini e saette anche tra le altre coppie, mentre sbarcano, per le ultime due puntate, Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Sono a Temptation Island per mettere alla prova la loro gelosia.

Temptation Island, Nathaly Caldonazzo show: “Quest’uomo è un fake”

Nathaly Caldonazzo, è un giunco tutto ossa e muscoli, bella nello sguardo malinconico più che nel fisico palestrato. Ha preso la residenza nel pinnettu dove assiste incredula alle performance da sugar daddy lumacone del fidanzato Andrea con la single Zoe, 20 anni più giovane. I due sono nella casa delle tentatrici senza telecamere e sul letto lui snocciola un rosario di luoghi comuni cui segue rumore di risucchio, audio incomprensibile, sospiri e un elegantissimo “Aho’ me hai un Zacco destabilizzzzato!” di Zoe. Nathaly è annichilita: “Non mi faceva passare nemmeno il saluto al vicino di casa. Mi ha creato tanti problemi sul lavoro. Quest’uomo è un fake!” e pretende il confronto immediato. Andrea si presenta e Nathaly: “Mi dispiace aver interrotto questa soap opera di quarta categoria, ma giuro non ho mai visto una cosa così triste” e quello conferma di essere un uomo piccolo e meschino: “Io volevo essere preciso, ma tu ti sei fatta toccare il sedere, hai ballato e hai parlato male del nostro rapporto. Non è una ripicca, ma una conseguenza”. Cioè una vendettucola. Alessia Marcuzzi frigge al pari di un alice impanata, non stima Andrea e la tocca pianissimo: “Questi sono i video che hanno scatenato la conseguenza, come la chiami tu”.

La Caldonazzo, grande memoria e aplomb, senza alzare la voce, ricorda ad Andrea il repertorio di viscide frasi pronunciate per timbrare Zoe, ma quando riguardano un balletto, l’uomo si trasfigura, si fa salire la carogna, le vene del collo pulsano impetuose nemmeno fosse Rambo e sbraita peggio di Er Faina: “Hai chiuso! Hai chiuso! Non guardare Alessia!”, la Marcuzzi gli mette gli ossicini in fila indiana: “Scusa Andrea non siete voi due da soli, se lei vuole guardare me, lo fa. Mi sembra una reazione tanto forte” e la Caldonazzo: “Ecco tre anni così, sono felice che ci siano dei testimoni”. Andrea ricorre a un’altra miserabile rappresaglia: “Mi fa piacere che fai così, a casa non parli in questo modo di Alessia”.

La Marcuzzi lo asfalta col sorriso: “Sei anche poco elegante! Devi moderare i toni, sei stato aggressivo”. L’uomo è un narcisista senza speranza, un egoriferito maniaco del controllo: è orgoglioso dei lavori teatrali e dei quadri della Caldonazzo, ma si vergogna dei balletti al “Bagaglino”, mica quelli di un night ambiguo ed equivoco a Roccarainola. “La mia donna si deve comportare bene” osa affermare Ippoliti dopo essersi coperto di ridicolo con Zoe (“Senti queste vibrazioni?” Era il giacomino). La Caldonazzo ha uno sguardo gelido, ma un modo di fare simpaticamente teatrale: “Non è possibile che per una mia gara di ballo, tu a 47 anni ti fai la storia d’amore con una ragazza che ha 5 anni più di mia figlia. Ma non ti vergogni? Vai pagliaccio, le sussurravi qual è il tuo punto erogeno… Io non mi vado a infrattare nella casa di una sconosciuta di 20 anni, per me adesso puoi anche andarti a buttare lì dentro (nel fuoco, nda)”. E ce lo butterebbe volentieri pure la Marcuzzi. Andrea ricorre alla più squallida delle scuse: il comportamento di Nathaly lo ha autorizzato ad essere così. Ma quando si rivede nelle clip cavernicolo-porcine è imbarazzato e imbarazzante: fronte imperlata di sudore color bordeaux, un tono più scuro del fuoco ardente, labbra serrate e la realizzazione di aver fatto la figura del quaquaraqua.

La Caldonazzo mugola come se stesse doppiando un film hard, poi interrompe il filmato, gli dà un pizzicotto sulla guancia: “Ti saluto, è finita per sempre” e si allontana. Che showdown! Un’uscita di scena da standing ovation. Alessia Marcuzzi tenta di riportarla sul tronco, ma l’attrice si rifiuta: “Mi fa schifo, non è il mio uomo, ha fatto una figura di m**a mondiale. Ha rovinato tutto. Mi devo scrollare di dosso questa m**a”. La conduttrice liquida Andrea con lo stesso fastidio con cui si saluta l’operatore di un call center. Dell’ “innamorata” Zoe non c’è traccia.

Tuttavia, come si dice in certi casi, non c’è fine al peggio. L’ex moglie di Andrea Ippoliti fa coriandoli dei brandelli di reputazione rimasti all’uomo che si descrive “preciso e rigoroso”. Ecco il post su Instagram: “Caro Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie, volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante… avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te…siamo senza parole e provo pena per te”. L’amante era Nathaly?

Serena Enardu e Pago: un mare di infelicità a Temptation Island

Serena Enardu, fidanzata di Pago (difeso sui social dall’ex moglie Miriana Trevisan), sembra una quindicenne imprigionata nel corpo di una quarantenne. Il pinnettu è il cinema privato del cantautore che osserva la fidanzata flirtare e farsi coccolare dal single Alessandro salvo piangere lacrime di coccodrillo per lui. Pacifico Settembre guarda filmati come se stesse recuperando tutta la serie di Games of Thrones: “Non la conosco. Con chi sono stato per 7 anni? Se si è innamorata, dovrebbe avere il coraggio di andarsene”. Serena confonde fare la gatta morta con la voglia di spensieratezza e non accenna un minimo di autocritica davanti alle recriminazioni di Pago: “Non mi stimola a scrivere canzoni ed è invidiosa del mio lavoro. Non mi fa mai complimenti, sembra che non gliene freghi niente”. La Enardu piange per le incomprensioni che “ci separano da anni, non saremo mai felici insieme”. E allora perché non si sono lasciati? La Marcuzzi abbraccia la vezzosa drama queen che, una volta al villaggio, sputtana il fidanzato dandogli del fallito: “Gelosa del suo lavoro? Ma che ca**o dice? Di quale lavoro stiamo parlando? Quale lavoro? Tu non hai idea di cosa ho fatto per lui…sono stato io a spronarlo a cercare le serate”.

Temptation Island: lo zucchero di cocco separa Gabriele e Silvia

Gabriele Pippo, il re del twerking, scherza con la single Gaia senza esagerare, ma la fidanzata Silvia ne approfitta per usare la spalla del tentatore Valerio come fazzoletto consolatorio. Al falò Gabriele è molto teso, teme di ascoltare parole al vetriolo e così è: la fidanzata ritiene di non essere innamorata e lamenta carenze materiali e morali. Al villaggio sono tutti convinti che lei, cantante, stia a lui, produttore musicale, come l’opportunismo sta al fidanzamento. Silvia vorrebbe serietà e si comporta con superficialità, ma Gabriele non è tanto meglio. Ha un modo di esprimersi che fa accapponare la pelle: “Lascio a Valerio gli avanzi del piatto dove ho mangiato io”. Siamo oltre la donna oggetto, siamo alla donna mangia e sputa. Il figlio di Pippo Franco si crede il Flavio Briatore di Ostia Lido, ogni volta che apre bocca sbandiera (a beneficio del business) che gestisce due aziende, lavora 14 ore al giorno e talvolta salta i pasti. Come tanta altra gente. Ma non diteglielo. La Marcuzzi è un bancomat di video per Gabriele, ne sforna uno dietro l’altro e in tutti Silvia vince a mani basse il titolo di “Miss Principessa sul pisello” (“Mi viene a prendere alle 5 del mattino? Certo, è il mio fidanzato!”, “Prima mi portava a cena tutte le sere e a Mykonos”, “Cosa devo fare? Posso mai buttare la storia di un anno per 15 giorni con te?”). Gabriele è durissimo: “Io sono stato con un’arrivista, una materialista. So già come finirà questa storia”. Per Silvia invece ci sono i filmati con l’immancabile twerking del fidanzato e l’accusa di offenderlo in maniera volgare e pesante oltre a quella – imperdonabile – di fargli cazziatoni epici per lo zucchero di cocco abbandonato sul frigo anziché riposto in dispensa. Tutti su Google a cercare lo zucchero di cocco: si prevede un’impennata di vendite.

Anna Pettinelli e l’ “occhio fracico” di Stefano Macchi

Anna Pettinelli è la leader della sgangherata compagine, era abbastanza tranquilla del rapporto amichevole che legava il fidanzato Stefano alla single Cecilia fino al momento in cui lui, durante il gioco della bottiglia (avanguardia pura), ha chiesto: “Hai avuto sogni erotici da quando sei qua dentro?”. Anna Pettinelli è sconvolta, vorrebbe incontrarlo, ma decide di arrivare al falò con Alessia Marcuzzi: “Abbiamo perso. Ha infranto la promessa di non fare cose che ci potevano dare fastidio. Eravamo qui per sfatare Temptation Island perché ci amavamo. Questa ragazza gli piace. Guarda Cecilia come guarda me quando fa l’occhio fracico. Shallow? Ma chi credi di essere? Bradley Cooper?”. Le tocca in sorte una clip in cui Stefano ammette di avere una famiglia con Anna, ma che potrebbe sentire la necessità di un figlio suo, la speaker dai capelli color indefinito esplode, dà un calcio al tablet, vuole il falò confronto, ma Alessia Marcuzzi riesce a imbrigliare la sua gelosia. La Pettinelli regala una perla: si è versata addosso tutta la boccetta di profumo così da impregnare i tronchi e ricordare a Stefano che lo osserva.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi: finale a tradimento

Riassunto della loro avventura: Chiara ha fatto la miciona con diversi tentativi, Simone ha guardato tutto con le fette di prosciutto davanti agli occhi. E’ l’una di notte, la Marcuzzi annuncia che la ragazza, a metà percorso, ha raggiunto una nuova consapevolezza e ha fatto un video per il suo fessacchiotto cosmico. Alla notizia, Simone rischia l’infarto. E pure noi che ci vediamo sbattere in faccia i titoli di coda. Alto tradimento!