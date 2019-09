"Thegiornalisti" in guerra e delirio social

Volano stracci tra i “TheGiornalisti”. Tommaso Paradiso ha annunciato lo scioglimento della band su Instagram sottolineando che tutte le canzoni di successo erano merito suo, ogni parola e ogni nota era farina del suo sacco. Il batterista Marco Rissa però invece di un vocale di dieci minuti gli ha mandato un’Instagram Stories specificando che la decisione del singolo - desideroso di guadagnare più soldi da solo - non vincolava gli altri due componenti e così nel giro di mezza giornata i “TheGiornalisti” sono risorti, due è meglio di uno. Rissa, di nome e difatto, si è levato pure un sassolino dalla scarpa: “Se ognuno può dire quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones”. Come a dire che Tommaso Paradiso l’ha sparata grossa.

Un addio tutt’altro che “paradisiaco” visto che l’account Instagram del gruppo è stato bloccato come ha svelato Rissa: “Mi segnalate che non si può commentare sotto la pagina, non è nostra intenzione levarvi il diritto di parola, purtroppo devo scrivervi dal mio profilo privato perché ci hanno tolto le password e né io né Marco possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace”.

In verità la burrascosa rottura ha sguinzagliato l’ironia della Rete: “Ma quindi nei #thegiornalisti ce n’erano altri due... #TommasoParadiso #18settembre”, “Qualcuno lo avvisi che NON è Freddie Mercury e non sta lasciando i Queen. #DRAMAQUEEN #thegiornalisti #TommasoParadiso”, “Dunque piuttosto che urlare ai quattro venti di aver scritto e fatto tutto da solo, ringrazia invece i tuoi ex compagni per aver contribuito a farti arrivare dove sei, presuntuoso”, “C’è #TommasoParadiso che per risolvere il problema rottura con i the giornalisti decide di cambiare la password del loro account Instagram Un po’ come me che quando spero che andando a dormire i miei problemi si risolvano da soli”, “Trasudano simpatia a secchiate i messaggi di #TommasoParadiso. Tra l'altro fenomeno non è che esci dai Rolling Stones eh!”, “Per dire quanto sia 'inattesa' e 'sconvolgente' la #scissionepd, sono stata molto più colpita e coinvolta dalle reazioni isteriche per #TommasoParadiso che lascia i #Thegiornalisti, anche se non ho la più pallida idea di chi siano”, “#TommasoParadiso si separa dai #thegiornalisti e fonda i "Musica Viva”, “Ma se #TommasoParadiso ha scritto ‘’TUTTE le parole e TUTTE le note delle canzoni uscite fino ad oggi’’, gli altri 2 che cazzo ce stavano a fa?”.