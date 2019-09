Prati-gate, adesso Pamela ci canta una canzone

Adesso Pamela Prati volta pagina. Basta gossip. Basta Prati-gate. La showgirl - per dimenticare il passato burrascoso degli ultimi mesi - registrerà il videoclip della sua nuova canzone. "Dopo tante delusioni mando il mio cuore in vacanza”, ha raccontato. La registrazione avverrà alla Pousada Beijaflor di Milano Marittima. E’ li che la Prati inizierà le riprese del suo nuovo videoclip in uscita ad ottobre dal titolo "Corazón de vacaciones”. Molto simile, almeno all’apparenza, a quello che accade nel film di Gianni Ippoliti (il cui trailer non è mai stato mandato in onda). Pare che nella singolare ricostruzione di Ippoliti ci sia una scena in cui la Prati canta “Corazon Corazon”. Strano, ma vero.

Tornando alla Prati vera (quindi non quella del cortometraggio), il brano a cui sta lavorando da tempo nei testi sembra ispirato alle sue ultime tumultuose vicende amorose: l’amore immaginario con Mark Caltagirone e le nozze. Tutto mai esistito in realtà. Ospite del locale di Maria ed Emilio, Pamela tornerà davanti alla macchina da presa per un importante progetto musicale a cui crede tantissimo. Accompagnata dal manager Gianni Baldisserri, il videoclip è prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai. Il testo della canzone, come detto, racconta il disincanto amoroso di una grande artista.