A Temptation Island che colpo per Katia Fanelli

Il viaggio delle ultime tre coppie a Temptation Island sta per terminare. Nella quinta puntata del docu-reality Massimo Colantoni e Ilaria Teolis arrivano al falò di confronto dopo un presunto tradimento, Katia Fanelli inonda di lacrime le ciglia finte per il fidanzato Vittorio Collina e viene criticata perfino dal tentatore, mentre Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sembrano destinati a uscire dal programma con altri partner.

Temptation Island: le idee confuse di Massimo e Ilaria

Massimo Colantoni, fidanzato con Ilaria Teolis, il ritratto dell’incoerenza. Ritiene che la fidanzata si renda ridicola con il single Javier, ma lui lo è molto di più con la tentatrice Elena: la smucina e la perquisisce come farebbe un agente penitenziario con un galeotto. Più che un viaggio nei sentimenti ha fatto un viaggio spermatozoico. Le sue esternazioni sono surreali quanto una gag di Mr. Bean. Al falò vede Ilaria insieme a Javier e commenta: “Ando’ a porta da nonni?!” con riferimento alla presentazione del padre e del fratello. Caustico pure quando Ilaria afferma: “Javier ma secondo te perché ti cerco? Perché sei sssstupida. Porella! Porella”. E mica tanto. Ilaria tuba come una piccioncina con il single più bello di Temptation Island: “Provo un ibrido tra un amico e il non lo so… il ragazzo… non riesco a guardarti negli occhi”. Massimo sfoggia un eloquio elegante e poetico: “Ah Filippo, questa sta un po’ a ca*à fuori dal vaso. Los ojos, los ojos… Io me ne andrei da là tipo il Monopoli senza passare dal via”. A dir il vero neppure Ilaria ha chiaro cosa vuole dalla vita: sembra sempre sul punto di limonare con Javier e bene farebbe, ma poi al falò piange quando ascolta Massimo mortificarla con la single Elena dicendo che non prova attrazione fisica, la vede brutta e non ci si diverte. Però è imbattibile a stirare camicie, fare lavatrici e passare l’aspirapolvere. Filippo Bisciglia fa la Meghan Markle di Temptation: se ne infischia del protocollo e si siede al fianco di Ilaria per consolarla. “Basta piangere per uno che mi tratta così” chiosa Ilaria chiusa in bagno. Eppure è innamorata tanto che, dopo vari tentennamenti e qualche lacrimuccia, decide di non partire per il weekend con Javier, il testosteronico idolo di Twitter. Il fidanzato Massimo vede la sua indecisione nel pinnettu, fa una sceneggiata di gelosia - impiastricciata con frasi fatte sul rispetto - degna del miglior Carmelo Bene e poi parte per il fine settimana con la single Elena. Una faccia tosta così non si era mai vista. Nel pinnettu Ilaria vede il weekend da sogno (o da incubo a seconda dei punti di vista) del fidanzatino tutta casa e uscite con gli amici. Massimo sorprende: “Ilaria mi manca come l’aria” e un attimo dopo “gira” un film po-porno con Elena. Non solo, in piena notte bussa alla porta della camera della tentatrice e restano sul terrazzo per un’ora e mezza ripresi da una telecamera di servizio. E’ talmente buio che non si distingue cosa fanno, l’audio è indistinguibile secondo la produzione di Temptation Island però i gemiti e i gridolini ansimanti sono cristallini al pari dell’acqua dell’Is Morus Relais. A giudicare dalla posizione (lei a cavalcioni su di lui) potrebbero essersi dati la classica botta e via, ma non c’è la prova schiacciante. Neppure Ilaria con la testa dentro il televisore capisce cosa sia realmente accaduto. E per la serie non c’è mai fine al peggio, lo (s)fig(at)o Massimo la mattina successiva dà il più ignobile dei benserviti alla tentatrice. In fondo ha avuto quello che voleva.

E’ il momento del falò di confronto tra i fidanzati, la ragazza parte bene: “Non mi prendere in giro, voglio la verità. Prima di entrare mi hai detto: “Stai tranquilla, invece non so cosa ti ha detto la testa e ti sei dimenticato di me. Le mani e la faccia non metterle sul cu*o di un’altra”. Il coatto fa lo strafottente: “Ho visto lo schifo, lo schifo. Non urlàààà, non urlààà” e la fidanzata ribatte: “Se mi attacchi significa che quello in torto sei tu”. A ogni domanda di chiarimento, Massimo batte un fuoricampo, infila risposte vaghe e un po’ idiote come perline in una collana: “Perché mettevo la mano in faccia? Ah boh, sì, era un modo di parlare, ora non ricordo cosa significava. Le cose che ho fatto di nascosto? Boh, magari un aperitivo in un posto e uno altrove…”. Ilaria lo asfalta: “Cosa ca**o ti ridi quando una ti chiede se mi hai tradita. Cosa ridi”. Massimo è un’odiosa e irritante mitraglia di baggianate e menzogne, ma balbetta sugli argomenti seri, anzi prova a girarci intorno: “Sono diventato più dolce sai?” e Ilaria: “Non si direbbe, sempre gli occhi da str***o hai”. Il 31enne ridacchia alla vista del riassunto del suo squallido comportamento all’interno del villaggio, appare quasi stupito come se non avesse capito che le telecamere erano lì per riprenderlo e non per fare un bagno in Sardegna. Per giustificarsi ripete in loop: “Sapessi io che ho visto, sapessi io” però non è in grado di dare mezza spiegazione. Colto con le mani nella marmellata. Purtroppo la fine del falò di confronto si vedrà nella sesta e ultima puntata di Temptation Island.

Nicola e Sabrina: gli irriconoscibili di Temptation Island

Sabrina Martinengo, 42 anni, fidanzata con Nicola Tedde, 30, ha sfarfalleggiato su ogni zolla del corpo del single Giulio, Nicola (che all’inizio non piaceva a nessuna tentatrice per il vizietto di “appoggiarsi” allo stesso modo dei maniaci sul tram) l’ha ripagata con la stessa moneta con la tentatrice Maddalena e ora i due si accusano reciprocamente: chi è il vero Nicola? Chi è la vera Sabrina? Con chi sono stato/a finora? Nicola come Massimo vuole ridere, scherzare e possibilmente giocare alla playstation, Sabrina nel pinnettu osserva la ricerca di leggerezza del toy boy e Katia Fanelli - addobbata come una cocoricò in maglia arancione cono d’emergenza e monumentale fiore rosso e nero al collo - si intromette diplomatica: “Sono presi tutti e due eh… mi dispiace dirtelo”. Nicola è tenerissimo nella sua ingenuità e inadeguatezza: vede Sabrina piangere per la prima volta e il neurone che gli attraversa il cervello lo manda in confusione facendogli ipotizzare che stia piangendo per lui, invece la donna ha paura di non piacere a Giulio e di non poter diventare il primo anello di congiunzione tra Trono Classico e Trono Over. Sabrina ondeggia in continuazione tra l’adolescente zampillante di ormoni la donna matura, quando al falò sente Nicola, ribattezzato “Nichetto”, strusciarsi su Maddalena e sul suo letto (“Sarebbe un pochino illegale stare qui, un pochino” afferma la tentatrice che tradotto significa: “Aho’ te ne vai”) nella casa delle single dove non ci sono telecamere, chiude la porta: “E’ stata una bella storia”. Ora, va bene che Sabrina ha 42 anni, ma mettere come colonna sonora delle sue lacrime, i grandi brani classici della musica italiana, usciti direttamente dal Festival di Sanremo anni ‘60, appare una cattiveria gratuita. All’ultimo falò con Filippo Bisciglia, a Nicola toccano due video in cui Sabrina fa la panterona alla Grace Jones con Giulio manifestando perfino il desiderio di dormire insieme durante il weekend da sogno.

Katia e Vittorio: rifiuto bis a Temptation Island

Katia Fanelli e Vittorio Collina fidanzati da due anni e mezzo sono vicini all’addio: il cartone animato biondo si è sempre considerata la parte forte della coppia e ha relegato Vittorio al ruolo di “co***ne addormentato”, ma quello con la bombastica single Vanessa è vispo quanto Aurora con il Principe e Katia ci rimane di stucco. Vittorio racconta a Vanessa che la fidanzata esce e fa le 7-8 del mattino, che lo critica e lo fa sentire “una me**a”, mentre con lei “è innegabile che ci sia chimica”. In realtà ha visto un altro film: la ragazza preferirebbe partecipare a un corteo No TAV piuttosto che continuare a farsi abbracciare e alitare in faccia dal giovane Collina. In un altro video si vede Vanessa guadagnarsi il cachet: “Ti pisto come l’uva”, gli sfiora le labbra e si nasconde con lui sotto il telo da mare per darsi un bacio rubato. La fotonica Fanelli è incredula: “Mi ha mancato di rispetto. Prima doveva chiedere il falò e poi poteva fare quello che voleva”. Dal suo canto, al falò, Vittorio può osservare la fidanzata che mette il lato B in faccia al tentatore Nicolas e lo abbraccia non prima di averlo bacchettato: “Se fai così mi levi le lentine e le ciglia. Mi distruggi la faccia”. Una ragazza acqua e sapone. Vittorio sostiene di non soffrire alla vista di quelle performance, ma il sadico Filippo: “Aspetta dirlo”. Ed ecco il colpo di scena: Nicolas difende Vittorio e scarica Katia come in precedenza aveva fatto il single Alessandro! Con l’aggravante che lui osa perfino psicanalizzarla: “Tu non ti metti mai in discussione, non pensi che puoi aver fatto mancare delle cose a Vittorio, che forse sei stata poco affettuosa, dovresti guardarti dentro”, ma la bionda fa spallucce. Ultimi due weekend da sogno e lunedì 29 luglio la resa dei conti.