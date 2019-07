"Batterò ogni record". Qual è il progetto futuro di Al Bano

Un sogno che Al Bano vuole assolutamente realizzare. Senza “se” e senza “ma”. “Ad 80 anni penserò a produrre vino battendo ogni record”, svela Carrisi a Il Tempo. Intanto, stasera il cantante festeggerà un altro successo televisivo su Rai 1 con la replica del suo mega concerto del 2015 (che va in onda per la quarta volta). Al Bano è impegnatissimo con uno dei suoi tour mondiali in giro per il mondo. Dall’America all’Australia, passando per Tokyo dove canterà il 23 agosto alla presenza di Putin. Ma Carrisi strizza l’occhio ai suoi vini, che “coccola” con amore. “Ad 80 anni, cifra tonda, aumenterò la produzione. Solo vino. Non potrò tenere questi ritmi”, racconta a Il Tempo il cantante di Cellino. Intanto, sta pensando ad un nuovo progetto musicale. “Vorrei raccogliere il lavoro discografico diviso per genere di tutta la mia carriera. Sono circa 500 le canzoni incise negli ultimi 55 anni", racconta Al Bano che poche settimane fa ha spento 76 candeline festeggiando con Loredana Lecciso e i suoi due figli Jasmine e Bido a Cellino.

Al Bano, il vino e la sua amata Puglia: un amore che non si dimentica mai. A Cellino, alle porte del Salento, ci sono i suoi uliveti. Una distesa immensa che produce uno dei più pregiati vini. “Ho fatto nuovi impianti”, racconta il cantante- imprenditore vitivinicolo. “La produzione di vino è di 1,4 mln di bottiglie l’anno. Arriverò a 5 milioni. E’ il mio sogno, il mio obiettivo”, conclude Al Bano.